الدويش: ما يُسرّب عن أجانب النصر متسرع

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي محمد الدويش استياءه من الأنباء التي تتردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن رحيل بعض اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

الدويش يؤكد تقييم الوضع في النصر بنهاية الموسم

وقال الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ما يُسرّب عن أجانب النصر متسرع.. بعد نهاية الموسم سيخضع الجميع حتى المحليين للتقييم الفني والانضباطي، والوضع المالي قد يقرر عدم فسخ عقد وعدم تجديد آخر!”.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن الثنائي البرازيلي بيتروس ومايكون سيرحلون عن العالمي بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي، فيما طالب بعض الإعلاميين برحيل الكوري الجنوبي كيم جين سو.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

ولعب العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بالأمس على ملعب مرسول بارك في المباراة لمؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العالمي بنتيجة 4/3.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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