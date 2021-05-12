الدويش يُقارن النصر بـ ليفربول ويوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

قارن الإعلامي محمد الدويش الوضع الذي يمر به الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حاليًّا بظروف ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

الدويش يُعلق على وضع النصر:

وقال الدويش: “في الدوري السعودي”: المباراة بين الأول والثاني والحديث عن الخامس النصر“، في إشارة إلى مباراة الهلال والشباب بالجولة الـ26 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 5/ 1.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “في الدوري الإنجليزي حدث هذا فـي ليفربول حديث الكل وهو في المركز السادس، وفي الدوري الإيطالي أيضًا فـي يوفنتوس الخامس.. الشمس تضيء حيث هي”.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره العين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة.

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