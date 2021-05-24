الرائد يسعى لتكرار إنجاز 2012

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواصلة هز الشباك، والظهور بشكل مميز ضد الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد يسعى لمواصلة التسجيل:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في زيارة شباك منافسيه خلال آخر 15 مباراة خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد الاتفاق.

ويطمح الفريق الريداوي لمعادلة أطول سلسلة له من التسجيل المتتالي والتي حققها خلال الفترة من ديسمبر 2011 وحتى شهر أغسطس عام 2012، حينما نجح في هز الشباك لـ16 مباراة متتالية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الفريق الريداوي يواجه الاتفاق:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الريداوي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

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