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السعودية ريما الجفالي تُشارك في فورمولا 3 البريطانية

السعودية ريما الجفالي تُشارك في فورمولا 3 البريطانية

2021/05/26
الساعة 3:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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السعودية ريما الجفالي تُشارك في فورمولا 3 البريطانية ريما في السباق - المصدر @SAMF_GOV
المواطن - مروة نبيل

واصلت السائقة السعودية ريما الجفالي تألقها اللافت، وشاركت في منافسات الموسم السادس من بطولة فورمولا 3 البريطانية.

ريما الجفالي تُشارك في بطولة عالمية

ونشر حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الرسمي على “تويتر”، صورًا للسائقة ريما الجفالي، مشيرًا إلى أنها تُواصل كتابة التاريخ بعد مشاركتها للمرة الأولى في بطولة فورمولا 3 البريطانية على مضمار “براندز هاتش” الأسطوري.

السائقة السعودية ريما الجفالي
ريما في السباق – المصدر @SAMF_GOV

وكانت ريما قد أعربت عن سعادتها بالعودة إلى السباقات عبر المشاركة في فورمولا 3 البريطاني، مبدية حماسها الشديد لتعلم المزيد من خلال هذا الموسم.

ريما الجفالي في فورمولا 3
جانب من السباق – المصدر @SAMF_GOV

ريما أول سعودية تُنافس في بطولة بالمملكة

وتُعد ريما أول سائقة سعودية تُنافس في بطولة دولية بالمملكة، بعدما خاضت منافسات فورمولا إي الدرعية عام 2019، كما أنها أول فتاة سعودية تحصل على رخصة قيادة لسباقات السيارات وتُشارك في البطولات.

ريما الجفالي
ريما في السباق – المصدر @SAMF_GOV


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