السعودية ريما الجفالي تُشارك في فورمولا 3 البريطانية

المواطن - مروة نبيل

واصلت السائقة السعودية ريما الجفالي تألقها اللافت، وشاركت في منافسات الموسم السادس من بطولة فورمولا 3 البريطانية.

ريما الجفالي تُشارك في بطولة عالمية

ونشر حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الرسمي على “تويتر”، صورًا للسائقة ريما الجفالي، مشيرًا إلى أنها تُواصل كتابة التاريخ بعد مشاركتها للمرة الأولى في بطولة فورمولا 3 البريطانية على مضمار “براندز هاتش” الأسطوري.

وكانت ريما قد أعربت عن سعادتها بالعودة إلى السباقات عبر المشاركة في فورمولا 3 البريطاني، مبدية حماسها الشديد لتعلم المزيد من خلال هذا الموسم.

ريما أول سعودية تُنافس في بطولة بالمملكة

وتُعد ريما أول سائقة سعودية تُنافس في بطولة دولية بالمملكة، بعدما خاضت منافسات فورمولا إي الدرعية عام 2019، كما أنها أول فتاة سعودية تحصل على رخصة قيادة لسباقات السيارات وتُشارك في البطولات.

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