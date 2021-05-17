السعوديون يرفعون الحجوزات في فنادق البحرين

المواطن - الرياض

شهدت فنادق البحرين خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الحجوزات وذلك بالتزامن مع قرار السماح للمواطنين بالسفر للخارج حيث تعد البحرين إحدى الوجهات السياحية المهمة التي يقصدها ملايين السعوديين كل عام وذلك بسبب قرب المسافة وسهولة الإجراءات.

ارتفاع الحجوزات في فنادق البحرين

ونقلت صحيفة الأيام البحرينية عن مسؤولين في عدد من فنادق البحرين قولهم إن عملية الحجز شهدت انتعاشًا خلال أسبوع عيد الفطر المبارك بالرغم من أن قرار السفر بدأ تطبيقه اليوم حيث شهدت العديد من الفنادق ارتفاع الحجوزات بنسبة وصلت إلى 80 % مقارنة بالفترة السابقة.

حظر سفر بعض الفئات

وبحسب الصحيفة البحرينية ذاتها فقد أدت التعديلات التي أجرتها السعودية على الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة إلى إلغاء العديد من الحجوزات في الفنادق البحرينية، حيث تراوحت نسبة الحجوزات بين 70 إلى أكثر من 80%، لكنها انخفضت بنسب بين 30 إلى 40% في الفنادق بسبب القرار الذي صدر يوم أمس وقبل ساعات قليلة من فتح باب السفر إلى الخارج.

شروط السفر إلى البحرين

وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم أمس عن اشتراطات للسماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين حيث تضمنت الاشتراطات أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عامًا، وكذلك أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا محصّنًا، أو أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافيًا، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

الفئات المستثناة

ولفتت الداخلية إلى أنه يستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

وشدّدت على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة.

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