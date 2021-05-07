الشباب لا يغيب عن التسجيل بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بمستوى مميز على الصعيد الهجومي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الشباب يتألق هجوميًا

وأشاد حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الهجومي الذي ظهر عليه الليوث الموسم الحالي، حيث إنه لم يغب عن التسجيل على ملعبه.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في زيارة شباك منافسيه في آخر 16 مباراة على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما سجل في جميع مبارياته على أرضه هذا الموسم.

الليوث يواجه الهلال اليوم

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الليوث صاحب المركز الثاني.

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