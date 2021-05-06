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الشباب لا يفوز ضد الهلال منذ 12 مباراة
قبل مباراتهما المقبلة

الشباب لا يفوز ضد الهلال منذ 12 مباراة

2021/05/06
الساعة 3:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الشباب لا يفوز ضد الهلال منذ 12 مباراة جانب من مباراة سابقة - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للظهور بشكل مميز ضد الهلال، وتحقيق فوز غائب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يبحث عن فوز غائب

وفشل الليوث في تحقيق أي فوز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال آخر 12 مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتُعد هذه أطول سلسلة عدم فوز للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أمام أي فريق آخر في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008/ 2009، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما المقبلة.

الشباب والهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الليوث يواجه الهلال غدًا

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة غدًا، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الليوث صاحب المركز الثاني.

الشباب ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl


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