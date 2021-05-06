الشباب لا يفوز ضد الهلال منذ 12 مباراة

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للظهور بشكل مميز ضد الهلال، وتحقيق فوز غائب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يبحث عن فوز غائب

وفشل الليوث في تحقيق أي فوز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال آخر 12 مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتُعد هذه أطول سلسلة عدم فوز للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أمام أي فريق آخر في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008/ 2009، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما المقبلة.

الليوث يواجه الهلال غدًا

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة غدًا، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الليوث صاحب المركز الثاني.

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