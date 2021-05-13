الشباب ومواصلة التفوق ضد الاتفاق بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تفوقه ضد الاتفاق، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق ضد الشباب:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات الاتفاق ضد الشباب في البطولة، وشهد تفوقًا كبيرًا لليوث؛ ما يمنحهم دفعة معنوية قبل مباراة الغد.

ولعب الفريقان 21 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الليوث في تحقيق الفوز 11 مرة، مقابل 4 انتصارات للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، فيما خيم التعادل على نتيجة 6 مواجهات.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

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