تدريبات تكتيكية وفنية تُجهز الشباب

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بقيادة مدربه الإسباني كارلوس هيرنانديز، تدريباته الجماعية، مساء الثلاثاء، استعدادًا لمواجهته المرتقبة ضد الاتفاق.

الشباب يستعد لمواجهة الاتفاق:

وانطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف المدرب سلطان القنوي، وأقام هيرنانديز تدريبات فنية في منتصف الملعب ركز من خلالها على التحكم بالكرة أثناء الاستلام والتسليم.

وأجرى هيرنانديز تقسيمة تكتيكية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خصصها لتطبيق تدريبات منوعة، وشهدت الحصة التدريبية حضور رئيس مجلس الإدارة، خالد البلطان.

الليوث في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

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