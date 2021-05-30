الشباب يرسل الوحدة إلى دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب ضد الوحدة، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الليوث بثلاثية دون رد.

الشباب ضد الوحدة:

وبدأت مباراة الشباب ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض بشكل سريع، وتمكن البرتغالي فابيو مارتينيز من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق فقط.

وتلقى مارتينيز عرضية من الجانب الأيمن ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ويسجل الهدف الأول، واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن هز الشباك، ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الليوث بهدف دون رد.

إيغالو يسجل ثنائية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الليوث بقوة ونجح أوديون إيغالو في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 54 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة مميزة، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة وسط توتر من لاعبي الوحدة.

وتمكن إيغالو من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة 90 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي مباراة الشباب ضد الوحدة بفوز الليوث بثلاثية وهبوط فرسان مكة إلى دوري الدرجة الأولى.

ورفع الليوث رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عند 32 نقطة في المركز الـ15 وقبل الأخير ليودع البطولة.

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