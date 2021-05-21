الشباب يستقبل وفدًا من رابطة دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

قام وفد من رابطة الدوري السعودي للمحترفين برئاسة المدير التنفيذي عبدالعزيز الحميدي بزيارة مقر نادي الشباب، اليوم الجمعة.

وفد من رابطة دوري المحترفين يزور الشباب

ولفت حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الرئيس التنفيذي للنادي خليف الهويشان استقبل وفد رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وناقشوا خلال الزيارة المعايير والمتطلبات الجديدة للرخصة الآسيوية.

كما قام وفد رابطة الدوري السعودي للمحترفين بجولة على كافة مرافق نادي الشباب شملت الملعب الرئيسي والملاعب الرديفة والعيادة الطبية وإدارة الإعلام والاتصال وكافة المرافق الأخرى.

الليوث في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الفيصلي، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

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