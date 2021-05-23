الشباب ينتظر هدية التعاون

المواطن - محمد سمعه

يترقب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، تعثر الهلال اليوم ضد نادي التعاون، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي حال تعثر الهلال بالخسارة أو التعادل اليوم ضد التعاون، فسوف يؤجل حسم لقب دوري المحترفين للجولة الـ30 التي تُقام كل مبارياتها يوم الأحد المقبل.

الشباب يحتل الوصافة حاليًا

ويملك الليث حاليًا 51 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي وبفارق 4 نقاط عن نادي الهلال المتصدر.

ويسعى فريق الشباب للفوز بـ دوري المحترفين، الغائب عن خزائنه منذ عام 2012، حيث يحتاج الليث إلى معجزة تتمثل في خسارة الهلال أو تعادله في آخر جولتين، بالإضافة إلى فوز الليث في الجولتين الأخيرتين ليكون بطلًا لدوري المحترفين بالموسم الحالي.

جدير بالذكر أن الليث سيواجه فريق الفيصلي مساء اليوم في تمام التاسعة مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

طاقم حكام مباراة الليث والفيصلي

وسيقود الحكم جان جاك ندالا من الكونغو برازفيل مباراة الفيصلي والشباب، وسيعاونه كل من مواطنه أوليفيه سافاري والسوداني عبدالله إبراهيم، والسعودي محمد السماعيل كحكم رابع، والإثيوبي باملاك تيسيما كحكم فيديو، والسعودي فهد العمري كمساعد لحكم الفيديو.

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