الصاروخ الأمريكي المفقود هل يعيد سيناريو الرعب الصيني؟

المواطن- متابعة

قالت شركة روكيت لاب في الولايات المتحدة إن الصاروخ الأمريكي التابع لها فُقد في الفضاء بعدما فشلت عملية إطلاقه، ويأتي ذلك بعد أيام من سقوط الصاروخ الصيني الشارد الذي أثار رعب العالم.

The upper stage of Rocket Lab’s Electron launcher appeared to tumble just after engine start, following shutdown and separation of the Electron’s first stage. The upper stage engine then appeared to cut off. Rocket Lab has ended its launch webcast.https://t.co/yjFcazbPGG pic.twitter.com/fcxAxuXcHj — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 15, 2021

وقالت الشركة عبر موقعها في تويتر إن الجزء الأول من الصاروخ الأمريكي، من المفترض انطلاقه كما كان مخططًا له، ولكن في المرحلة الثانية من الإشعال، حدث شيء مفاجئ وهو انقطاع المحرك، وفشل الصاروخ من الولايات المتحدة في الوصول إلى المدار المحدد له.

وأكدت الشركة خلال التغريدة أن الصاروخ الأمريكي كان يحمل قمرين صناعيين، تابعين لإحدى الشركات العاملة في مجال الأقمار الصناعية.

لا يوجد داعٍ للقلق من الصاروخ الأمريكي

وذكر مختصون أن الأمر ليس مثيرًا للقلق كما حدث مع الصاروخ الصيني، إذ إن وزن صاروخ الشركة الأميركية يزن فقط 500 كيلوغرام بينما كان وزن حطام الصاروخ الصيني يفوق 21 طنًا.

ويُذكر أن الصاروخ الصيني المسمى بـ المسيرة الطويلة 5B، قد أطلق أواخر شهر أبريل الماضي، حاملًا الوحدة الأولى من المحطة المدارية الصينية المستقبلية، وحينها وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، انتقادًا غير مباشر للصين، قائلًا إن هناك ضرورة للتأكد من أخذ هذه الأمور في اعتبارنا عندما نخطط لعمليات وننفذها.

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