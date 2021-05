الصاروخ الأمريكي المفقود هل يعيد سيناريو الرعب الصيني؟

المواطن- متابعة

قالت شركة روكيت لاب في الولايات المتحدة إن الصاروخ الأمريكي التابع لها فُقد في الفضاء بعدما فشلت عملية إطلاقه، ويأتي ذلك بعد أيام من سقوط الصاروخ الصيني الشارد الذي أثار رعب العالم.

The upper stage of Rocket Lab’s Electron launcher appeared to tumble just after engine start, following shutdown and separation of the Electron’s first stage.

The upper stage engine then appeared to cut off. Rocket Lab has ended its launch webcast.https://t.co/yjFcazbPGG pic.twitter.com/fcxAxuXcHj

— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 15, 2021