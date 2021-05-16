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الصاروخ الأمريكي المفقود هل يعيد سيناريو الرعب الصيني؟
فشل في الوصول إلى المدار المحدد له

الصاروخ الأمريكي المفقود هل يعيد سيناريو الرعب الصيني؟

2021/05/16
الساعة 2:18 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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الصاروخ الأمريكي المفقود هل يعيد سيناريو الرعب الصيني؟
المواطن- متابعة

قالت شركة روكيت لاب في الولايات المتحدة إن الصاروخ الأمريكي التابع لها فُقد في الفضاء بعدما فشلت عملية إطلاقه، ويأتي ذلك بعد أيام من سقوط الصاروخ الصيني الشارد الذي أثار رعب العالم.

وقالت الشركة عبر موقعها في تويتر إن الجزء الأول من الصاروخ الأمريكي، من المفترض انطلاقه كما كان مخططًا له، ولكن في المرحلة الثانية من الإشعال، حدث شيء مفاجئ وهو انقطاع المحرك، وفشل الصاروخ من الولايات المتحدة في الوصول إلى المدار المحدد له.

وأكدت الشركة خلال التغريدة أن الصاروخ الأمريكي كان يحمل قمرين صناعيين، تابعين لإحدى الشركات العاملة في مجال الأقمار الصناعية.

صاروخ آخر من الولايات المتحدة يتوه في الفضاء !

لا يوجد داعٍ للقلق من الصاروخ الأمريكي

وذكر مختصون أن الأمر ليس مثيرًا للقلق كما حدث مع الصاروخ الصيني، إذ إن وزن صاروخ الشركة الأميركية يزن فقط 500 كيلوغرام بينما كان وزن حطام الصاروخ الصيني يفوق 21 طنًا.

صاروخ آخر من الولايات المتحدة يتوه في الفضاء !

ويُذكر أن الصاروخ الصيني المسمى بـ المسيرة الطويلة 5B، قد أطلق أواخر شهر أبريل الماضي، حاملًا الوحدة الأولى من المحطة المدارية الصينية المستقبلية، وحينها وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، انتقادًا غير مباشر للصين، قائلًا إن هناك ضرورة للتأكد من أخذ هذه الأمور في اعتبارنا عندما نخطط لعمليات وننفذها.

 

صاروخ آخر من الولايات المتحدة يتوه في الفضاء !

 

 


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