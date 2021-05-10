الصحة توضح موعد الجرعة الثانية وتجاوز الفترة المحددة بين الجرعتين؟

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة عبر حسابها “الصحة 937″، مع تساؤلات المواطنين حول موعد تلقي الجرعة الثانية، وكذلك الإجراء الصحيح في حالة تجاوز الفترة المحددة بين الجرعتين.

الجرعة الثانية من اللقاح

وردت الصحة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، حيث قالت إنه سيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية المختصة والتقدم في التغطية المجتمعية.

تجاوز الفترة المحددة

وفي حال تجاوزت الفترة المحددة بين الجرعتين أوضحت أن الدراسات تشير إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر لعدة أشهر، وسيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية وحسب التقدم في التغطية المجتمعية.

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