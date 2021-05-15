الصحة: لا تؤجلوا أخذ اللقاحات الروتينية للأطفال عن موعدها

المواطن - الرياض

شددت وزارة الصحة، على ضرورة عدم تأجيل اللقاحات الروتينية للأطفال، وأخذها في مواعيدها المقررة لهم.

لا ينصح بالتأجيل:

ورد حساب الصحة 937 التابع للوزارة على موقع تويتر، اليوم السبت، على استفسار في هذا الشأن بالقول: إنه ينصح بعدم تأجيل أخذ اللقاحات الروتينية للأطفال عن موعدها، والحرص على أخذها في الفترة العمرية المحددة لها.

لقاحات كورونا:

وكشفت وزارة الصحة يوم أمس عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 11.2 مليون جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حالات كورونا الجديدة

كما كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (927) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1608) حالات، فيما تم تسجيل (12) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (431432) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (415747) حالة.

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