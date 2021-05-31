الصرامي: خصم نقاط الاتحاد سيُطبق من الموسم المقبل

المواطن - محمد سمعه

أكد سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم النصر، أن عقوبة خصم النقاط لـ نادي الاتحاد ستُطبق من الموسم المقبل وليس في الموسم الحالي 2020/2021.

وغرد الصرامي قائلًا: “لا وجود لخصم النقاط من أي فريق بالموسم الحالي، الخصم سوف يُطبق من الموسم القادم، وذلك في حالة عدم السداد خلال المهلة الممنوحة من لجنة الانضباط والمقدرة بـ 30 يومًا”.

وأضاف الصرامي: “نقاط وترتيب كل فريق لن تتعرض لأي متاعب”.

فرصة أمام العميد 30 يومًا

وجاء خصم النقاط الـ6 بعد مضي 30 يومًا من تاريخ إخطار الاتحاد بقرارات مركز التحكيم الرياضي حول سداد مستحقات فيصل الخراع التي لم يلتزم النادي بتنفيذها، كما امتنع النادي عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح وسيط اللاعبين جون فيولا.

كما قررت الانضباط، معاقبة العميد بغرامات مالية قدرها 430 ألف ريال، لامتناعه عن تنفيذ قرارات لمصلحة ناديي الفيصلي والقادسية.

نائب رئيس الاتحاد يتعهد بحل القضايا والمشاكل

وبوقت سابق، رد أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد، على عقوبة خصم الـ6 نقاط التي صدرت اليوم الاثنين من قبل لجنة الانضباط والأخلاق.

وذكر أحمد كعكي نائب رئيس النادي عبر حسابه في “تويتر” على أنه سيتم إنهاء قضيتي اللاعب فيصل الخراع ووسيط اللاعبين جون فيلا بدفع المستحقات اللازمة على النادي لتجنب عقوبة خصم الـ6 نقاط في دوري المحترفين.

شارك الخبر







شارك الخبر