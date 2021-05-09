الصناديق العمياء كارثة جديدة في الصين!

المواطن - متابعة

كشفت قناة الغد، في تقرير لها، عن وجود صناديق غامضة لبيع الحيوانات تسبب غضبًا واسعًا في الصين، وذلك بعد العثور على عدد من الجراء ميتة في الداخل.

جراء وقطط!

وأعلنت وسائل إعلام محلية إنقاذ 160 جروًا وقططًا صغيرة في مستودع من مدينة تشنغدو، حيث كانت محتجزة داخل صناديق لبيعها عبر الإنترنت.

وكان عدد من الحيوانات قد نفقت داخل الصناديق نتج عنه إصابات فيروسية وانتشار للجراثيم، وتلوث الصناديق والطرود الأخرى.

صناديق عمياء:

واجتاحت ظاهرة الصناديق العمياء الصين، وتقوم فكرتها على شراء صناديق دون معرفة ما بداخلها.

وتخضع الصين للتدقيق في مجال رعاية الحيوانات، حيث ربط علماء ونشطاء بين فيروس كورونا والظروف القاسية غير الصحية التي تعيشها الحيوانات داخل المزارع.

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