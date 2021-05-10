العائلة الملكية البريطانية تشهد طلاقًا جديدًا

المواطن- متابعة

كشف موقع newsbreak البريطاني، اليوم الاثنين، أن العائلة الملكية البريطانية تشهد وقوع طلاق جديد بين أفرادها في الأيام المقبلة، حيث قرر كل من حفيد ملكة بريطانيا، بيتر فيليبس، وزوجته التوجه إلى المحكمة لإنهاء إجراءات الطلاق الرسمية.

وبحسب الموقع، فإنه سيتم النظر في قضية طلاق الزوجين الملكيين اللذين ينتميان إلى العائلة الملكية البريطانية في الأسبوع المقبل أمام قاضي المحكمة العليا، السيد جاستس بيل، وسيحدث الاجتماع عن بعد بسبب القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا.

وسيستمع قاضي المحكمة العليا الأسبوع المقبل إلى محامي كل طرف أثناء سعيهما للفصل بين مواردهما المالية والاتفاق على تسوية.

من هو الأمير بيتر فيليبس ؟

وبيتر هو ابن الأميرة آن فيليبس، ووالده الكابتن مارك فيليبس، وقد أعلن انفصاله وزوجته عن بعضهما البعض في شهر فبراير الماضي، لكنهما كانا يعيشان منفصلين منذ أواخر عام 2019، وذلك بعد زواج دام 12 عامًا.

والتقى بيتر فيليبس بزوجته الكندية أوتم فيليبس في عام 2003 وتزوجا في عام 2008 وأنجبا ابنتين؛ هما سافانا (9 سنوات) وإيسلا (7 سنوات)، واتفقا على إنهاء زواجهما وديًا بعدما أبلغا الملكة والقصر الملكي في وقت سابق.

ويعمل الزوجان كمديرين لشركة SEL UK، وهي شركة رياضية وتعد جزءًا من شركة أسترالية أسسها في عام 2012 صديق لوالده، الكابتن مارك فيليبس، وتشير أحدث الحسابات إلى أن خسائر الشركة ارتفعت إلى أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني في عام 2019.

ويُذكر أن بيتر فيليبس اتُهم بخرق حظر التجول المفروض كجزء من قيود الإغلاق لمنع تفشي كورونا، من خلال قضاء الليلة مع صديقته، ليندساي والاس، 40 عامًا، في أبردينشاير، إسكتلندا.

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