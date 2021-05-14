العدل تبدأ تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار

المواطن - الرياض

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم (2273) وتاريخ 29 /06/ 1442هـ بشأن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في 4 مناطق عقارية.

نص قرار وزير العدل

إنَّ وزير الـعدل بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على المادة (15) من نظام التسجيل العيني للعقار، وإشارة إلى محضر لجنة التسجيل العيني للعقار رقم (58) في 22/4/1442هـ، المتضمن اقتراح تطبيق النظام في أربع مناطق عقارية بالمدينة المنورة -حسب الخرائط المرفقة-، وبناءً على كتاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم (1/ 4200389939) في 25 /5/ 1442هـ، المتضمن تأييد اقتراح تطبيق النظام في المناطق العقارية المشار إليها.

يقــرِّر الآتي:

تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار

أولاً: تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المناطق العقارية التالية:

1- المنطقة العقارية الرابعة بالمدينة المنورة (القطعة رقم (1) طريق الملك عبدالعزيز) ومساحتها الإجمالية (3594076.51م2) وفقاً للحدود والأطوال التالية:

الشمـــــال: طريق مقترح عرض (84 م) ثم أرض بيضاء، بطول (891.21م).

الجنــوب: طريق مقترح عرض (40 م) ثم طريق المدينة القصيم السريع، بطول (1025.21م).

الشــــرق: طريق عرض (64 م) ثم أرض بيضاء، بطول (3921.34م).

الغــــــرب: امتداد طريق الملك عبدالعزيز ثم يليه القطعة رقم (2) وأرض بيضاء بطول (3293.21م).

2- المنطقة العقارية الخامسة بالمدينة المنورة (القطعة رقم (2) طريق الملك عبدالعزيز) ومساحتها الإجمالية (1074087.39م2) وفقاً للحدود والأطوال التالية:

الشمـــــال: امتداد طريق الملك عبدالعزيز ثم القطعة رقم (1) بطول (2088.19م).

الجنــوب: طريق مقترح عرض (64م) ثم أرض بيضاء، بطول (1415.01م).

الشــــرق: طريق مقترح عرض (64 م) ثم أرض بيضاء، ثم طريق المدينة-القصيم السريع بطول (724٫69م).

الغــــــرب: طريق مقترح عرض (84م) ثم أرض بيضاء بطول (614.33م).

3- المنطقة العقارية السادسة بالمدينة المنورة (القطعة رقم (1) طريق حائل) ومساحتها الإجمالية (2573115.06م2) وفقاً للحدود والأطوال التالية:



الشمـــــال: طريق مقترح عرض (40 م) ثم أرض فضاء، بطول (584.33م).

الجنــوب: طريق مقترح عرض (40 م) ثم أرض فضاء، بطول (689.45م).

الشــــرق: طريق مقترح عرض (40 م) ثم أرض فضاء وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بطول متكسر (3732.8م).

الغــــــرب: طريق المدينة-حائل السريع عرض (100م) ثم القطعة رقم (2) وأرض فضاء على شكل قوس، بطول (3690.81م).

4- المنطقة العقارية السابعة بمدينة المدينة المنورة (القطعة رقم (2) طريق حائل) ومساحتها الإجمالية (1348209.55م2) وفقاً للحدود والأطوال التالية:

الشمـــــال: طريق مقترح عرض (40 م) ثم أرض فضاء، بطول (825.6م).

الجنــوب: طريق مقترح عرض (40 م) ثم أرض فضاء، بطول (441.96م).

الشــــرق: طريق المدينة-حائل السريع عرض (100م) ثم القطعة رقم (1) وأرض فضاء، بطول (1715.27م).

الغــــــرب: طريق مقترح عرض (40 م) ثم أرض فضاء، بطول (2685.74م).

ثانياً: يبلَّغ هذا القرار للقاضي المشرف على أعمال القيد الأول بالمدينة المنورة ومن يلزم؛ لإنفاذه.

شارك الخبر







شارك الخبر