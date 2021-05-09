العفن الأسود يتفشى في الهند

المواطن- متابعة

قالت إدارة التعليم والدراسات الطبية في الهند، إنه وعلى خلفية تفاقم انتشار جائحة كوفيد-19، بدأ تسجيل عدد متزايد من حالات الإصابة بفطريات العفن الأسود Mucormycosis.

ما هي فطريات العفن الأسود ؟

وبحسب صحيفة Indiatoday، فإن هذه العدوى الفطرية النادرة تؤثر على الجيوب أو الرئتين بعد استنشاق بكتيريا الفطريات، وغالبًا ما توجد في الغرف والأسطح الرطبة والتربة، والنباتات والخضراوات والفواكه المتعفنة.

وذكرت الإدارة، أنه غالبًا ما يتم تشخيص الإصابة بهذه العدوى الفطرية، لدى المصابين بكوفيد والذين تعافوا منه مؤخرًا.

ويؤكد الخبراء، أنه بعد ربط المريض المصاب بكوفيد، بجهاز التنفس الاصطناعي، تزداد فرص الإصابة بهذه العدوى الفطرية، وعلى سبيل المثال، فإنه في ولاية غوجارات الهندية، تم تشخيص 40 حالة إصابة بعدوى العفن الأسود خلال الأسبوعين الماضيين، وتسبب ذلك بفقدان بعض المرضى أبصارهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في ولاية ماهاراشترا، بقوا أحياء بعد الإصابة بكورونا، لكنهم ماتوا بعد إصابتهم بالفطر الأسود.

فيروس كورونا في الهند

ويُذكر أن الهند تشهد تفشيًا مؤسفًا في زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث وصلت الحالات إلى 22,362,920 حالة، لتكون بذلك الدولة الثانية على مستوى العالم من حيث معدل الإصابات، وتوفي 242,960 شخصًا، بينما تعافى 18,367,441 شخصًا.

وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 158,491,494 شخصًا، وتوفي 3,299,702 شخص بينما تعافى 135,984,830 شخصًا.

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