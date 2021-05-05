وزير خارجية الهند يخضع للعزل الذاتي 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير خارجية الهند، سوبرامانيام جايشانكار، إنه خالط مصابين محتملين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك أثناء تواجده في لندن للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن الوزير الهندي قرر أن يخضع للعزل الذاتي، قائلًا: كإجراء احترازي قررت أن أؤدي مهامي افتراضياً.

ويذكر أن احتمالية تفشي فيروس كورونا يمكن أن تعرقل الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين، وتستضيفه بريطانيا.

وقال الوفد البريطاني إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية عقب أن ذكرت شبكة سكاي نيوز أنه توجد حالتان مصابتان بفيروس كورونا بين أعضاء الوفد الهندي.

لقاء مجموعة السبع

وكان قد عُقد لقاء وزراء خارجية مجموعة السبع، الثلاثاء في لندن، في أول اجتماع لهم يعقد وجها لوجه منذ أكثر من عامين، وذلك تمهيدا لقمة رؤساء الدول والحكومات الشهر المقبل في جنوب غرب بريطانيا.

والتقى وزراء خارجية مجموعة السبع في أول اجتماع لهم يعقد وجها لوجه منذ أكثر من عامين، وتحضر عدة ملفات على الطاولة أبرزها الصين وبورما وليبيا وسوريا وروسيا.

فيروس كورونا في الهند

وتعاني الهند من تفشي السلالة الجديدة بين مواطنيها، حيث باتت تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات التي وصلت إلى 20,665,148 حالة، وتوفي منهم 226,188 شخصًا، بينما تعافى 16,951,731 شخصًا.

وعلى الصعيد العالمي، وصلت حالات الإصابة إلى 155,025,471 حالة، وتُوفي 3,242,644 شخصًا بينما تعافى 132,518,186 شخصًا.

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