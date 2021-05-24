العنزي بعد فوز الهلال: سأفرح استثنائيًّا نيابة عن الراحل عادل التويجري

المواطن - مروة نبيل

تذكر الناقد الرياضي محمد شنوان العنزي، الإعلامي الراحل عادل التويجري بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العنزي يتذكر عادل التويجري بعد فوز الهلال:

وكان الإعلامي عادل التويجري قد توفي بداية الشهر الجاري إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وسبق له العمل في نادي الهلال كمدير للمركز الإعلامي وعضو في مجلس الإدارة خلال فترة رئاسة الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

وعلق العنزي على فوز الزعيم قائلًا: “صديقي وحبيبي.. عادل التويجري أبشرك الهلال حقق الدوري.. سأفرح هذه المرة (استثنائيًّا).. نيابة عنك.. سأفرح من كل قلبي.. أهديك السلام.. وألتقيك بالجنة بإذن الله”.

ووجه العنزي رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الأزرق، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أخي فهد بن نافل، عادل كان يتحدث دائمًا.. عن (أدبيات الهلال).. أتمنى تحضر .. مع بناته بمكافأة الدوري..!”.

الزعيم بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان:

وانتهت مباراة التعاون ضد الأزرق ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدف دون رد ليحصد اللقب رسميًّا قبل الجولة النهائية للمسابقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الزعيم رصيده إلى 62 بطولة في جميع المسابقات المحلية والقارية التي شارك فيها، ويُعد تتويجه بلقب الدوري السعودي هو الأكثر في مسيرته بـ17 لقبًا، ويمكن الاطلاع على بطولاته عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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