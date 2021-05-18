العين يُعاني ضد أندية الرياض بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى العين للظهور بشكل جيد ضد الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في تحسين صورته بعد ظهوره بمستوى مخيب للآمال.

العين يُعاني أمام أندية الرياض:

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين يُعاني خلال مبارياته ضد أندي الرياض، حيث لم يُحقق أي نتيجة إيجابية من قبل.

ولم يحقق الفريق المنتمي إلى منطقة الباحة أيّة نقطة ولم يسجل أي هدف ضد أندية الرياض ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر بنتيجة إجمالية 14/ 0 خلال 5 مواجهات.

مواجهة الغد في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره العين، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يتذيل الفريق الضيف الترتيب برصيد 20 نقطة، وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى رسميًّا.

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