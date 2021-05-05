الغذاء والدواء : تجنبوا مهيجات الربو

المواطن-الرياض

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر حسابها على “تويتر” ‏حفاظًا على سلامتك، تجنب مُهيِّجات الربو.

مهيجات الربو

وأشارت الهيئة إلى أنه من مهجيات الربو ما يلي:

تلوث الهواء.

غبار المنزل مثل” المفروشات، السجاد، والأثاث”.

المهيجات الكيميائية والروائح النفاثة مثل ” العطور “.

دخان التبغ.

مخاطر الربو

ويمنع الربو تدفق الهواء إلى الشعب الهوائية والتسبب في حدوث نوبات متكررة من ضيق بالتنفس مع أزيز بالصدر (صفير بالصدر) مصحوب بالكحة والبلغم بعد التعرض لاستنشاق المواد التي تثير ردود فعل أرجية (حساسية) أو تهيجًا للجهاز التنفسي، وهذه النوبات تختلف في شدتها وتكرارها من شخص إلى آخر، وهو من أكثر الأمراض شيوعًا بين الأطفال.

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