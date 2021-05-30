الغذاء والدواء تضبط قرابة 10 آلاف جهاز طبي مستعمل قبل بيعها

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء إغلاق مستودع مخالف في الرياض، وضبط قرابة 10 آلاف جهاز طبي مستعمل لتحضيرها وإعدادها لإعادة بيعها ودخولها إلى أسواق الأجهزة الطبية.

الغذاء والدواء تواجه المخالفين:

وأثمرت عمليات الرصد والتقصي التي قادها مفتشي الهيئة بضبط عدد من المخالفات في المستودع وحجز الأجهزة واستدعاء مالك المنشاة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بحسب ما أفادت فيه الهيئة عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ووجهت الهيئة المواطنين، بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “آندرويد”.

وسابقًا نفذت هيئة الغذاء والدواء 11.727 جولة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لإشرافها خلال شهر مارس الحالي، وأسفرت الجولات عن رصد 1155 مخالفة، وإغلاق 124 منشأة، بالإضافة إلى تغريم 531 منشأة أخرى لمخالفتها أنظمة “الهيئة”.

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