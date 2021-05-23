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الفريق الرويلي يبحث أوجه التعاون مع قائد القيادة المركزية الأمريكية
بحثا الأمور ذات الاهتمام المشترك

الفريق الرويلي يبحث أوجه التعاون مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

2021/05/23
الساعة 9:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الفريق الرويلي يبحث أوجه التعاون مع قائد القيادة المركزية الأمريكية
المواطن - الرياض

التقى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مكتبه، اليوم الأحد، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له.

استعراض التعاون: 

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون العسكري، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

وحضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار الضباط من الجانبين.

الفريق الرويلي يبحث أوجه التعاون مع قائد القيادة المركزية الأمريكية - المواطن الفريق الرويلي يبحث أوجه التعاون مع قائد القيادة المركزية الأمريكية - المواطن الفريق الرويلي يبحث أوجه التعاون مع قائد القيادة المركزية الأمريكية - المواطن


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