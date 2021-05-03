القبض على قائد مركبة مارس التفحيط في جدة

المواطن - جدة

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقطع فيديو أظهر قائد مركبة قام بالتفحيط في جدة حيث كاد أن يتسبب في حادث، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكدت إدارة المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

الالتزام بإجراءات السلامة

وفي وقت سابق، دعا المرور السعودي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.

5 نصائح عند تعطل المركبة:

وأشار المرور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إلى أنه عند تعطل المركبة يجب الالتزام باتباع الإرشادات الآتية:

– الوقوف على جانب الطريق.

– إضاءة أنوار المركبة التنبيهية.

– وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى.

– الاتصال بالطوارئ لطلب المساعدة.

– تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.

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