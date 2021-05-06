القبض على مقيم ومخالفَين سرقوا محتويات مستودعين بقيمة مليون ريال بجدة

المواطن - مكة المكرمة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لسرقتهم محتويات مستودعين بجدة.

مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، لقيامهم بكسر أبواب مستودعين، بمحافظة جدة، وسرقة محتوياتهما، التي تقدر بمبلغ ( 1,100,000) ريال، وعثر بحوزتهم على بعض المسروقات، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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