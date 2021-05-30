الليلة ما بين التتويج والهبوط

المواطن - مروة نبيل

تجذب مباريات اليوم في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أنظار الجماهير، نظرًا لقوة المنافسة خاصة بين الفرق المهددة بالهبوط إلى الدرجة الأولى.

الهلال بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهاية المسابقة، وذلك بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد في الجولة الـ29، وستشهد مباراته ضد الفيصلي اليوم تتويجه.

وحُسمت المراكز الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ضمن الشباب المركز الثاني، فيما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد انتفاضة كبيرة، بضمان المركز الثالث بعد أكثر من موسم كان يُصارع على الهبوط.

المنافسة على الهبوط تشتعل

على الجانب الآخر، تشتعل المنافسة على الهبوط حتى الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تأكد توديع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين رسميًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتتنافس 6 فرق على الهروب من شبح العودة إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الرياضي المقبل، حيث يُعد الرائد من الفرق المهددة، ويحتاج إلى الفوز على الفتح لضمان البقاء، أو التعادل، ولكنه سيدخل في حسابات مع الأندية الأخرى.

ويحتاج أبها صاحب الـ35 نقطة إلى الفوز على القادسية للبقاء وسط الكبار أو التعادل والدخول في حسابات مع الفرق الأخرى، والتي قد لا تضمن استمراره في حالة فوز ضمك اليوم، بسبب المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ويضمن الفوز بقاء القادسية، فيما يدخله التعادل أو الخسارة في حسابات من فرق ضمك، الباطن والوحدة، ويحتاج الفريق الضمكاوي للفوز على التعاون، وفي حالة تعادله ينتظر تعثر الباطن سواء بالتعادل أول الخسارة، بسبب المواجهات المباشرة.

وفي حالة خسارة ضمك يُمكنه البقاء في دوري المحترفين، بشرط خسارة الباطن والوحدة اليوم، فيما يرفع السماوي وفرسان مكة شعار لا بديل عن الفوز لضمان عدم الهبوط وبانتظار أن تساعدهما نتائج الفرق الأخرى.

ويلعب الباطن ضد العين، وفي حالة فوزه سيتأكد بقاءه، بشرط خسارة أو تعادل أحد منافسيه المهددين أيضًا، وسيصل عدد نقاطه إلى 34 في حالة التعادل، وهو الأمر الذي يضمن استمراره إذا خسر ضمك والوحدة.

ويبحث الوحدة صاحب المركز الـ15 عن الفوز وخسارة فريقين من منافسه لضمان البقاء في دوري المحترفين، وفي حالة تعادله سيتساوى مع الباطن وضمك، ليتأكد هبوطه رسميًا بسبب نتائج المواجهات المباشرة.

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