‎الرئيسية
الرياضة
الليلة ما بين التتويج والهبوط
6 فرق مهددة

الليلة ما بين التتويج والهبوط

2021/05/30
الساعة 3:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
57
0
طباعة
الليلة ما بين التتويج والهبوط فريق العين - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

تجذب مباريات اليوم في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أنظار الجماهير، نظرًا لقوة المنافسة خاصة بين الفرق المهددة بالهبوط إلى الدرجة الأولى.

الهلال بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهاية المسابقة، وذلك بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد في الجولة الـ29، وستشهد مباراته ضد الفيصلي اليوم تتويجه.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وحُسمت المراكز الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ضمن الشباب المركز الثاني، فيما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد انتفاضة كبيرة، بضمان المركز الثالث بعد أكثر من موسم كان يُصارع على الهبوط.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

المنافسة على الهبوط تشتعل

على الجانب الآخر، تشتعل المنافسة على الهبوط حتى الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تأكد توديع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين رسميًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العين والهبوط إلى الدرجة الاولى
فريق العين – المصدر spl

وتتنافس 6 فرق على الهروب من شبح العودة إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الرياضي المقبل، حيث يُعد الرائد من الفرق المهددة، ويحتاج إلى الفوز على الفتح لضمان البقاء، أو التعادل، ولكنه سيدخل في حسابات مع الأندية الأخرى.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

ويحتاج أبها صاحب الـ35 نقطة إلى الفوز على القادسية للبقاء وسط الكبار أو التعادل والدخول في حسابات مع الفرق الأخرى، والتي قد لا تضمن استمراره في حالة فوز ضمك اليوم، بسبب المواجهات المباشرة بين الفريقين.

أبها
فريق أبها – المصدر spl

ويضمن الفوز بقاء القادسية، فيما يدخله التعادل أو الخسارة في حسابات من فرق ضمك، الباطن والوحدة، ويحتاج الفريق الضمكاوي للفوز على التعاون، وفي حالة تعادله ينتظر تعثر الباطن سواء بالتعادل أول الخسارة، بسبب المواجهات المباشرة.

القادسية
فريق القادسية – المصدر spl

وفي حالة خسارة ضمك يُمكنه البقاء في دوري المحترفين، بشرط خسارة الباطن والوحدة اليوم، فيما يرفع السماوي وفرسان مكة شعار لا بديل عن الفوز لضمان عدم الهبوط وبانتظار أن تساعدهما نتائج الفرق الأخرى.

ضمك
فريق ضمك

ويلعب الباطن ضد العين، وفي حالة فوزه سيتأكد بقاءه، بشرط خسارة أو تعادل أحد منافسيه المهددين أيضًا، وسيصل عدد نقاطه إلى 34 في حالة التعادل، وهو الأمر الذي يضمن استمراره إذا خسر ضمك والوحدة.

الباطن
فريق الباطن – المصدر spl

ويبحث الوحدة صاحب المركز الـ15 عن الفوز وخسارة فريقين من منافسه لضمان البقاء في دوري المحترفين، وفي حالة تعادله سيتساوى مع الباطن وضمك، ليتأكد هبوطه رسميًا بسبب نتائج المواجهات المباشرة.

الوحدة
فريق الوحدة – المصدر spl


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :