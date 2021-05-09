المريسل ينهار بالدموع على رحيل عادل التويجري

المواطن - محمد سمعه

دخل الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، في نوبة بكاء على وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري الذي فارق الحياة عن عمر ناهز الـ40 عامًا أمس السبت.

ماذا قال المريسل عن وفاة عادل التويجري ؟

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمريسل وهو يبكي بعد علمه بـ خبر وفاة التويجري حيث قال: “فارقنا في شهر خير ومبارك، رحمه الله وغفر له، وأسأل الله أن يُلهم أسرته ومحبيه الصبر”.

وكان الإعلامي الرياضي محمد العنزي نعى وفاة عادل التويجري قائلًا: “فور وصولي للمشفى، صدمني خبر وفاة التويجري، اختلطت دموعي بيني وبين أشقائه، حبًّا له وحزنًا على فراقه، كسرني موته وجبرني كلام أشقائه، ماذا كان يقول عني، أرجوكم سامحوه، حللوه، وادعوا له بالرحمة والمغفرة، قبلت رأسه وشاهدته للمرة الأخيرة، ولكن قسمًا لن يفارقني ما حييت”.

التويجري كان ينوي العمرة قبل الوفاة:

أما الإعلامي الرياضي وليد الفراج مقدم برنامج “الدوري مع وليد” فقال: “عظم الله أجري فيك، البقاء لله، رحل اليوم أخي ورفيقي وصديقي عادل التويجري، ليلة 27 رمضان، وقبل التوجه إلى العمرة، كل التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه الفراق صعب يا صديقي، الله يشملك برحمته”.

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