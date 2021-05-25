المسحل: شهادة الكفاءة المالية شرط لتسجيل اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

حسم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن إلغاء شرط الحصول على شهادة الكفاءة المالية في الموسم الرياضي المقبل.

#الدوري_مع_وليد | ياسر المسحل – رئيس اتحاد كرة القدم: الحصول على شهادة الكفاءة المالية مستمر كشرط أساسي لتسجيل اللاعبين.. ما زال الحديث مبكرًا عن ترشحنا لاستضافة المونديال والاحتمال موجود.#قناة_SBC pic.twitter.com/4hYcZC3BYN — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 24, 2021

المسحل يؤكد استمرار شهادة الكفاءة المالية:

وقال ياسر المسحل خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “نعم ستكون شهادة الكفاءة المالية شرط أساسي لتسجيل اللاعبين، وهذا من اختصاص لجنة الاحتراف في السابق كانوا يطلبون مسيرات”.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تصريحاته قائلًا: “تعبنا من كثرة الشائعات التي تنتشر، ولا يوجد لدينا وقت أن نُتابعها وننفيها، ونتمنى من كل الجمهور الرياضي أن يأخذ المعلومة من مصدرها”.

لجنة الاحتراف ستعلن الاشتراطات:

واختتم ياسر المسحل تصريحاته قائلًا: “شهادة الكفاءة المالية مستمرة وملزمة لتسجيل اللاعبين في الموسم المقبل، وهذا من اختصاص لجنة الاحتراف التي ستعلن عن كافة الأمور وآلية التسجيل واشتراطاتها في كل فترة تسجيل، ولا يوجد أي تغيير”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد فرض على الأندية الحصول على شهادة الكفاءة المالية قبل فترتي الانتقالات، كشرط أساسي من أجل إبرام تعاقدات جديدة، وتعتمد على سداد المستحقات المالية المتأخرة سواء للاعبين أو المدربين أو للأندية أو رواتب الموظفين.

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