الملحم عن خالد الغامدي: مغمور أشهره النصر

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي والناقد عادل الملحم نقدًا شديدًا للاعب خالد الغامدي لاعب الفريق الكروي الأول بـ الشباب، وذلك بعد تصريحاته الهجومية على النصر أمس السبت.

خالد الغامدي يُهاجم النصر

وكان الغامدي ظهر في حلقة أمس ”السبت” ببرنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “طلعوا علي في النصر إشاعات كثيرة، وخرجت من الفريق بصورة غير قانونية وغير احترافية، في وقت أصلًا لم يكن هناك سوق انتقالات من أجل الرحيل”.

وأضاف الغامدي مستفزًا جماهير العالمي: “النصر نافس على الهبوط هذا الموسم بسبب تجميعه للاعبين الصغار دون أي جدوى مع النجوم وعدم صنع المزيج المفيد للفريق، عكس الهلال كان يعرف ماذا يريد من التعاقدات، الهلال أفضل من النصر في التعاقدات، بدليل أن جيل الهلال الحالي حقق بطولات قارية ومحلية عكس النصر”.

مغمور عرف الشهرة عن طريق العالمي

وعلى الفور، علق الملحم على تصريحات خالد الغامدي المثيرة لـ الجدل قائلًا: “‏خالد الغامدي لاعب مغمور جلبه النصر ومعه عرف طريق الشهرة، والانتصارات، وخرج من النصر فأراد أن ينتقم من النصر الذي جعل منه يومًا من الأيام لاعبًا معروفًا. عمومًا أحاديث خالد الغامدي وإسقاطاته على النصر لن تغير شيئًا، فالنصر كيان كبير وسيظل كذلك، أما أنت يا خالد فعمرك الرياضي انتهى في النصر”.

شارك الخبر







شارك الخبر