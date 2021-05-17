الناقور: تاليسكا لم يكن قريبًا من الهلال

المواطن - مروة نبيل

حسم رجل الأعمال وعضو شرف نادي الهلال، حسن الناقور، الجدل المثار حول ضياع صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا من الزعيم، بعد انضمامه إلى النصر رسميًّا.

تاليسكا لم يكن قريبًا من نادي الهلال:

وعلق حسن الناقور على الأنباء التي أكدت تفاوض الهلال مع تاليسكا قائلًا: “نجح المخطط في ضرب الإدارة بالجمهور، في مرحلة مهمة من الدوري، رغم أن الرئيس خرج ونفى كل هذه المفاوضات!”.

وأضاف عضو شرف نادي الهلال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ماذا تريد من الرئيس أن يفعل أكثر من هذا! اللاعب تاليسكا لم يكن قريبًا من الهلال، كانت مفاوضات والرجل نفى خبر الصحيفة المتداول”.

وكان رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل قد صرح أن خلال هذا المنعطف الحاسم من مسيرة الدوري، بدأت تتزايد محاولات تشتيت الفريق خارج الملعب، بافتعال موضوعات غير دقيقة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يحسم الصفقة رسميًّا:

وأعلن نادي النصر، اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع البرازيلي لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو الصيني، بعد الأنباء التي ترددت عن رغبة الهلال في ضمه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية أن الإدارة الهلالية بدأت تحركاتها لضم لاعب آخر بعد ضياع صفقة تاليسكا رسميًّا، وشددوا على رغبة الأزرق في التعاقد مع المغربي يونس بلهندة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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