النصر جاهز لمواجهة الوحدة

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، مساء اليوم الاثنين، تدريباته استعدادًا للمباراة المقبلة ضد الوحدة.

النصر يختتم استعداداته

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بتدريبات لياقية متنوعة، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية المختلفة، قبل أن يختتم مينيز المران بمناورة على منتصف الملعب.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للظهور بشكل مميز ضد الوحدة، وخطف الثلاث نقاط، أملًا في تعثر الاتحاد، والتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة.

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