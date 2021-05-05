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النصر يتألق هجوميًا والفيصلي يُعاني دفاعيًا
قبل مباراتهما في الجولة الـ26

النصر يتألق هجوميًا والفيصلي يُعاني دفاعيًا

2021/05/05
الساعة 3:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر يتألق هجوميًا والفيصلي يُعاني دفاعيًا فريق النصر - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يسير النصر بشكل مميز على الصعيد الهجومي قبل مباراته ضد الفيصلي اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يتألق والفيصلي يُعاني

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النصر لم يغب عن هز الشباك خلال آخر 6 مباريات خاضها في البطولة، ونجح في تسجيل 15 هدفًا.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي دفاعيًا مؤخرًا، حيث إنه لم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 7 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مواجهته ضد العالمي.

الفيصلي
فريق الفيصلي – المصدر spl

النصر ضد الفيصلي

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الفيصلي على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة 9:40 مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة من 26 مواجهة.

النصر ضد الفيصلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL


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