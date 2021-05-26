النصر يرفض الهدية

المواطن - محمد سمعه

رفض الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الهدية التي قُدمت لهم من نادي الهلال، بعد فوزه على التعاون الأحد الماضي بالجولة الـ29 ” قبل الأخيرة” في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر لم يستغل خسارة التعاون ضد الهلال

وكان أصفر العاصمة لو نجح في الفوز على الوحدة أمس لكان صعد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، وضمن بذلك الاقتراب من التأهل لدوري أبطال آسيا بالموسم المقبل، ولكن تعادل العالمي مع الوحدة، جعل التعاون الخاسر من الهلال بالجولة قبل الأخيرة، يضمن تواجده حتى هذه اللحظة بالمربع الذهبي، في انتظار ماذا سيحدث بالجولة الأخيرة دوريًا مساء الأحد المقبل.

يذكر أن نادي الوحدة كان بادر بالتهديف عبر اللاعب ديميتري بتراتوس بالدقيقة الـ45 من ركلة جزاء بالشوط الأول، بينما تمكن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من إحراز هدف التعادل بشباك فرسان مكة بالدقيقة الـ90 من ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد حاليًا بالمركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 46 نقطة، أما نادي الوحدة فمتواجد بالمركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة، وهو مركز يؤدي للهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

مواجهة قوية للعالمي ضد الاتحاد

وسيواجه العالمي في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان، فريق الاتحاد حيث تُقام المباراة على ملعب “مرسول بارك” بينما سيلعب نادي الوحدة ضد فريق الشباب على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.

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