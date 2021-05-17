النصر يستغني عن 2 من نجومه

المواطن - محمد سمعه

يسعى المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر إلى تجديد دماء الفريق الأول للمنافسة على الألقاب بدءًا من الموسم المقبل.

النصر يتخلى عن 2 من مدافعيه

وكان الناقد الرياضي محمد العنزي أكد على أن العالمي سوف يستغنى عن البرازيلي مايكون والكوري الجنوبي كيم جين سو مدافعي الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

وأشار إلى أن العالمي يريد التعاقد مع مهاجم أجنبي يلعب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًا.

وجود المدافع الكوري لن يُفيد العالمي

وتشير تقارير صحفية إلى أن النصر يرغب في التخلص من اللاعب الكوري جين سو عن طريق المخالصة النهائية أو الإعارة بحسب “الرياضية” كون وجوده لن يُفيد الفريق بالمرحلة المقبلة.

يذكر أن أصفر العاصمة يحتل حاليًا المركز الخامس بـ جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة.

وسيواجه أصفر العاصمة، فريق الرائد ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري المحترفين مساء الخميس المقبل.

وكان كيم جين سو عانى من إصابة القطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة النصر والرائد بثمن نهائي كأس الملك في الموسم الحالي، وغاب على إثرها حتى الفترة الحالية.

وسبق للاعب الكوري أن اشترط الحصول على 4 ملايين دولار أمريكي للموافقة على فسخ العقد مع العالمي.

شارك الخبر







شارك الخبر