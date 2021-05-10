النصر يفتح صفحة العين

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء أمس الأحد، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد نظيره العين.

النصر يبدأ الاستعداد لمواجهة العين:

واجتمع المدير الفني البرتغالي مانو مينيز مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الحصة التدريبية، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة وجري بسرعات مختلفة.

وحرص مانو مينيز على تدريب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على اللعب من لمسة واحدة، قبل أن يختتم الحصص التدريبية بمناورة على منتصف الملعب.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواجهة نظيره العين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة.

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