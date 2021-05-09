الهريفي يُعدد مزايا مانو مينيز

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم النصر السابق، فهد الهريفي، رأيه المبدئي في مدرب العالمي، البرازيلي مانو مينيز، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم في 5 مباريات.

الهريفي يبدي رأيه في مانو مينيو:

وقال فهد الهريفي في مقطع مصور عبر حسابه على “سناب شات”: “هناك بعض الأشياء التي يمكن أن نلتقطها من فكر الرجل، خلال هذه المباريات القليلة، يمكن أن تكون مدخلًا لتقييمه بشكل مبدئي”.

وأضاف نجم نادي النصر السابق قائلًا: “خلال تلك الفترة الوجيزة، نجح مانو مينيز في تغيير بعض الأشياء، خاصة تلك التي اعتاد عليها اللاعبون طوال الفترة الماضية”.

وواصل فهد الهريفي تصريحاته قائلًا: “مانو يتمتع بشخصية قوية، وذلك من خلال توجيهاته بالتزام اللاعبين بأدوارهم، لذلك أصبحنا نرى الكثافة العددية في التنظيم الدفاعي، والضغط على المنافس”.

وشدد الهريفي على أن إستراتيجية مانو مينيز لإدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة، ستكون حاسمة في تكوين تصور كامل عن مستقبل العالمي مع المدرب البرازيلي.

واختتم نجم العالمي السابق تصريحاته في الفيديو قائلًا: “مانو مينيز مطالب الآن بتوضيح مدى قدرته على المنافسة على دوري أبطال آسيا، أم يحتاج إلى عناصر جديدة لدعم الفريق”.

النصر هذا الموسم:

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، وذلك بعد فوزه على السد القطري في الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة من 26 مباراة، وذلك بعد فوزه على الفيصلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26.

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