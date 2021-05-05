النمر: إذا نزل السكر تحت 70 عليك الإفطار

المواطن - الرياض

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، نصيحة لمرضى السكري حال انخفاضه في نهار رمضان وخلال ساعات الصيام.

أعراض خطيرة لنقص السكر

وقال النمر، معلقاً على حالة مريض قلب وسكري، شعر بدوخة قبل أذان المغرب بعشر دقائق، وعند قياس السكر وجده 50 ولم يخبر أحداً وقرر أن يتحمل حتى الأذان، ليفقد وعيه بعد ذلك ودخل في غيبوبة سكر وتم نقله للعناية المركزة، عليك الإفطار إذا نزل السكر تحت 70.

عليك الإفطار في هذه الحالة

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا نزل السكر تحت 70 فأفطر حتى ولو لم يتبق على الأذان إلا دقيقة”.

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