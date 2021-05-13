الهلال جاهز للباطن والبريك يغيب

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة مدربه البرتغالي خوسيه مورايس، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهته ضد الباطن.

الهلال يختتم استعداداته لمواجهة الباطن:

وركز الجهاز الفني بقيادة مورايس في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية، وطبق التكتيك الذي سينتهجه في مباراة الغد ضد الباطن عبر مناورة فرضها على جزء من مساحة الملعب، بمتابعة رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

وغاب النجم محمد البريك عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية اليوم، حيث تواجد في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، نظير تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم غد الجمعة، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

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