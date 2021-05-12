الهلال يستهدف ضم مدافع القادسية

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد بصفقة دفاعية من القادسية.

الهلال يسعى لضم مدافع القادسية

وتُكثف الإدارة الهلالية خطواتها للتعاقد مع مدافع محلي لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل، كما تسعى لضم محترف أجنبي واحد، وذلك وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني.

ويُعد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خليفة الدوسري من أبرز الصفقات التي تسعى إدارة الهلال لضمه، كما أنها وضعت عددًا من البدلاء المحليين في حالة عدم التعاقد معه، وذلك وفقًا لـ”الرياض”.

ويُقدم خليفة الدوسري صاحب الـ22 عامًا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية هذا الموسم، حيث يُجيد اللعب في مركزين قلب الدفاع والظهير الأيسر، وارتبط اسمه خلال الأيام الماضية بنادي النصر الذي أبدى اهتمامه بحسم الصفقة.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

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