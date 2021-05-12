الهلال يسعى لحسم ملف المدرب الأجنبي

المواطن - مروة نبيل

ترغب إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل بحسم ملف مدرب الفريق الأول لكرة القدم مبكرًا، للاستعداد بشكل مميز لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يسعى للتعاقد مع مدرب جديد

وبدأت الإدارة الهلالية في التحرك للتعاقد مع مدير فني جديد قبل انتهاء منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث وضعت أكثر من اسم تدريبي في حساباتها، وفتحت خطوط اتصال معهم، لاستقطاب أحدهم، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وتطمح إدارة نادي الهلال في حسم ملف الجهاز الفني الجديد في وقت مبكر قبل بدء الاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، من أجل منحه الفرصة الكافية للاطلاع على مستويات اللاعبين، وتحديد احتياجاته من الصفقات، وترتيب المعسكر الإعدادي.

وكان النادي قد تعاقد مع المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، خلفًا للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي الذي عانى معه الفريق من تذبذب المستوى في دوري أبطال آسيا رغم التأهل.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

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