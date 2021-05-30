الهلال يكسب الفيصلي بثلاثية في جولة الختام

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي الهلال فوزًا ثمينًا على فريق الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة بين الفريقين:

وتقدم الزعيم بالشوط الأول بهدف عبر جيوفنكو، تلاه هدف التعادل للفيصلي عبر اللاعب جيليرمي بالدقيقة الـ29.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح الزعيم في إحراز هدفين عبر كل من سالم الدوسري وعبدالله الحمدان بالدقيقتين الـ59 والـ69.

الفيصلي يقلص الفارق:

وقلص الفيصلي الفارق عبر اللاعب تافاريس من ركلة جزاء بالدقيقة الـ90.

وبعد نهاية المباراة، رفع الهلال رصيده إلى 61 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 36 نقطة.

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