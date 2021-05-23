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الهلال يُزين مسيرته بـ62 بطولة
بعد تتويجه بلقب الدوري

الهلال يُزين مسيرته بـ62 بطولة

2021/05/23
الساعة 11:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلال يُزين مسيرته بـ62 بطولة فريق الهلال - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

نجح نادي الهلال في التتويج رسميًّا بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهاية المسابقة، ليحصد البطولة رقم 62 في مسيرته.

نادي الهلال بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان:

وانتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدف دون رد ليحصد اللقب رسميًّا قبل جولة على نهاية المسابقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ورفع نادي الهلال رصيده إلى 58 نقطة، ليتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهايته، حيث إن الفارق بينه وبين الشباب أقرب منافسيه 4 نقاط، فيما تجمد رصيد التعاون عند 47 نقطة.

الهلال
احتفال غوميز – المصدر spl

بطولات الهلال:

ووصلت عدد بطولات الهلال إلى 62 لقبًا بعد حصد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم في التتويج بلقب الدوري السعودي 17 مرة في تاريخه.

وجاءت بطولات الهلال كالتالي؛ كأس ولي العهد 13 مرة، كأس الملك 9 مرات، كأس الأمير فيصل بن فهد 6 مرات، دوري أبطال آسيا 3 مرات، ولقب واحد لكل من كأس الكؤوس العربية، كأس النخبة العربية، كأس المؤسس وكأس السوبر السعودي المصري.

وشملت بطولات نادي الهلال لقبين لكل من؛ كأس السوبر السعودي، كأس الأندية الخليجية الأبطال، كأس الأندية العربية الأبطال، كأس الكؤوس الآسيوية، كأس السوبر الآسيوي.

بطولات الهلال
بطولات الهلال – المصدر @Alhilal_FC


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