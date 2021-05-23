الهلال يُزين مسيرته بـ62 بطولة

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي الهلال في التتويج رسميًّا بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهاية المسابقة، ليحصد البطولة رقم 62 في مسيرته.

نادي الهلال بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان:

وانتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدف دون رد ليحصد اللقب رسميًّا قبل جولة على نهاية المسابقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع نادي الهلال رصيده إلى 58 نقطة، ليتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهايته، حيث إن الفارق بينه وبين الشباب أقرب منافسيه 4 نقاط، فيما تجمد رصيد التعاون عند 47 نقطة.

بطولات الهلال:

ووصلت عدد بطولات الهلال إلى 62 لقبًا بعد حصد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم في التتويج بلقب الدوري السعودي 17 مرة في تاريخه.

وجاءت بطولات الهلال كالتالي؛ كأس ولي العهد 13 مرة، كأس الملك 9 مرات، كأس الأمير فيصل بن فهد 6 مرات، دوري أبطال آسيا 3 مرات، ولقب واحد لكل من كأس الكؤوس العربية، كأس النخبة العربية، كأس المؤسس وكأس السوبر السعودي المصري.

وشملت بطولات نادي الهلال لقبين لكل من؛ كأس السوبر السعودي، كأس الأندية الخليجية الأبطال، كأس الأندية العربية الأبطال، كأس الكؤوس الآسيوية، كأس السوبر الآسيوي.

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