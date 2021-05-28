الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا بـ 186.364 حالة

المواطن- متابعة

سجلت الهند اليوم الجمعة 186364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في أدنى حصيلة يومية منذ 14 أبريل، كما سجلت 3660 وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في تقريرها أن البلد تحتل المركز الثالث عالميًا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، من حيث عدد الوفيات بكورونا.

وبجانب فيروس كورونا المستجد، فإن هناك بعض الأمراض الأخرى الخطيرة التي انتشرت في البلد مثل الفطر الأسود والفطر الأبيض والفطر الأصفر أيضًا، بحسب وكالة رويترز.

فيروس كورونا في الهند

ويُذكر أن عدد المصابين بكورونا في الهند وصل إلى 27,555,457 حالة، لتكون بذلك الدولة الثانية على مستوى العالم من حيث معدل الإصابات بعد الولايات المتحدة، وتوفي 318,895 شخصًا بينما تعافى 24,893,410.

وعلى الصعيد العالمي، وصلت عدد الحالات إلى 169,652,379 إصابة، وتوفي 3,525,592 شخصًا بينما تعافى 151,522,411 شخصًا.

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