الوطنية للبناء والتسويق تعلن عدم توزيع أرباح على المساهمين

المواطن - الرياض

أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2020م.

سوق الأسهم السعودية

يذكر أن سوق الأسهم السعودية، أنهى تعاملاته الأسبوعية الخميس الماضي، بتراجع ملحوظ ليعاود خسائره بعد أسبوعين من الارتفاع، بضغط مباشر من 3 قطاعات كبرى، وسط تراجع السيولة مقارنة بالأسبوع السابق.

وسجل المؤشر العام للسوق “تاسي” تراجعا نسبته 1.83%، خلال الأسبوع المنتهي في 6 مايو / أيار 2021، بماي يعادل 190.63 نقطة، هبط بها إلى مستوى 10,228.35 نقطة، مقابل 10,418.98 بنهاية الأسبوع السابق.

وفقد رأس المال السوقي نحو 14.81 مليار ريال، لتهبط القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.642 تريليون ريال، مقابل 9.656 تريليون ريال، بالأسبوع المنتهي في 29 أبريل / نيسان 2021.

وجاءت خسائر السوق، في ظل تراجع 10 قطاعات بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 2.93%، وتراجع قطاع الاتصالات 3.42%، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعا نسبته 2.24%.

وجاءت بقية القطاعات باللون الأخضر، وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية المكاسب، بارتفاع بلغت نحو 4%، وأنهى قطاع الطاقة تعاملاته الأسبوعية مرتفعا 0.53%، ليخالف أداء القطاعات الرئيسية.

تراجع قيم التداول

وتراجعت قيم التداول، 24.86% خلال الأسبوع إلى نحو 36 مليار ريال، مقابل 48 مليار ريال بالأسبوع السابق، وذلك بعد هبوط كمية التداول إلى حوالي 1.3 مليار سهم، مقارنة بـ1.76 مليار سهم للأسبوع السابق، بتراجع 25%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، سجل سهم “سيسكو” أعلى الخسائر خلال الأسبوع بعد هبوطه 9.94%، وكانت أعلى المكاسب لسهم “عطاء” الذي صعد 8.81%.

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