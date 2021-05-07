اليويفا يعاقب 9 أندية شاركت بـ دوري السوبر الأوروبي

المواطن - محمد سمعه

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا، اليوم الجمعة، أعلن فيه معاقبة 9 أندية من أصل 12 شاركوا في بطولة دوري السوبر الأوروبي، وهو المشروع الذي أثار غضب اتحاد القدم الأوروبي والاتحاد الدولي لكرة القدم.

عقوبة قاسية من اليويفا للأندية الـ9:

وقرر اليويفا خصم 5% من مستحقات الأندية الـ9 التي انسحبت من بطولة دوري السوبر الأوروبي وذلك لمدة سنة واحدة.

والأندية الـ9 التي تمت معاقبتها هم “مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، آرسنال، توتنهام، تشيلسي، ليفربول، أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان، ميلان”.

الأندية الـ9 ستتبرع بـ 15 مليون يورو:

وخصم 5% من مستحقات الأندية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيصل إلى 15 مليون يورو أي ما يقارب الـ18 مليون دولار أمريكي سيكونون بمثابة تبرع لتطوير بعض الملاعب الأوروبية إضافة لتطوير مسابقات الشباب في القارة العجوز.

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