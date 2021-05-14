انتفاضة الأهلي والفيصلي وخسارة الشباب بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

استعاد فريقا الأهلي والفيصلي نغمة الانتصارات، فيما تلقى الشباب الهزيمة الثانية على التوالي، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يخسر والهلال يتعثر

ولعب الاتفاق ضد الشباب على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ونجح الليوث في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 2/1، قبل أن ينتفض فارس الدهناء ويحول تأخره إلى فوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه الباطن على استاد الأمير فيصل بن فهد، حيث تقدم عن طريق مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز عند الدقيقة 18، وسجل محمد رايحي التعادل عند الدقيقة 29.

الأهلي والفيصلي ينتفضان

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من استعادة نغمة الانتصارات الغائبة آخر 7 جولات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز على القادسية بهدف دون رد سجله السوري عمر السومة من ركلة جزاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحويل تأخر بهدف ضد أبها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية إلى فوز بثنائية، سجلها البديل محمد الصيعري خلال أحداث الشوط الثاني، ليمنح عنابي سدير ثلاث نقاط غالية.

النصر يرسل العين لدوري الدرجة الأولى

وتجاوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره العين بهدفين دون رد سجلهما عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط في المباراة التي أُقيمت على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز، ليتأكد هبوط الفريق العيناوي إلى دوري الدرجة الأولى رسميًا.

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