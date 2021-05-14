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انتفاضة الأهلي والفيصلي وخسارة الشباب بـ دوري محمد بن سلمان
في افتتاح منافسات الجولة الـ27

انتفاضة الأهلي والفيصلي وخسارة الشباب بـ دوري محمد بن سلمان

2021/05/14
الساعة 11:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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انتفاضة الأهلي والفيصلي وخسارة الشباب بـ دوري محمد بن سلمان لاعبو الأهلي - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

استعاد فريقا الأهلي والفيصلي نغمة الانتصارات، فيما تلقى الشباب الهزيمة الثانية على التوالي، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يخسر والهلال يتعثر

ولعب الاتفاق ضد الشباب على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ونجح الليوث في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 2/1، قبل أن ينتفض فارس الدهناء ويحول تأخره إلى فوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وتعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه الباطن على استاد الأمير فيصل بن فهد، حيث تقدم عن طريق مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز عند الدقيقة 18، وسجل محمد رايحي التعادل عند الدقيقة 29.

غوميز
غوميز – المصدر @SPL

الأهلي والفيصلي ينتفضان

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من استعادة نغمة الانتصارات الغائبة آخر 7 جولات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز على القادسية بهدف دون رد سجله السوري عمر السومة من ركلة جزاء.

الأهلي
احتفال السومة – المصدر @SPL

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحويل تأخر بهدف ضد أبها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية إلى فوز بثنائية، سجلها البديل محمد الصيعري خلال أحداث الشوط الثاني، ليمنح عنابي سدير ثلاث نقاط غالية.

محمد الصيعري
الصيعري – المصدر @SPL

النصر يرسل العين لدوري الدرجة الأولى

وتجاوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره العين بهدفين دون رد سجلهما عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط في المباراة التي أُقيمت على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز، ليتأكد هبوط الفريق العيناوي إلى دوري الدرجة الأولى رسميًا.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC


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