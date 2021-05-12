بديلان لـ حمدالله في النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر يسعى إلى إيجاد بديل للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سبب انتقاد النصراويين لـ حمدالله

وكان اللاعب المغربي تلقى العديد من الانتقادات مؤخرًا، وذلك بسبب هبوط مستواه إضافة لـ زيادة وزنه التي أغضبت عشاق العالمي.

غزارة تهديفية لـ أبرو وستراندبيرج بالموسم الحالي

وتفكر إدارة العالمي في التعاقد إما مع الأنجولي فابيو أبرو مهاجم الباطن الذي قدم مستوى مميزًا مع فريقه بالموسم الحالي أو التفكير في ضم السويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم أبها الذي قدم مستوى لافتًا بالموسم الحالي.

وقبل اهتمام النصر بضم مهاجم من الاثنين المرشحين، سجل أبرو 15 هدفًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي، بينما سجل ستراندبيرج مع نادي أبها 16 هدفًا، يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين.

يذكر أن ستراندبيرج يلعب مع أبها على سبيل الإعارة من نادي الحزم، كما سبق للعالمي وأن اهتم بضمه وفقًا لـ صحيفة “الشبابية” خاصة في ظل تألقه على المستوى التهديفي وإحرازه أهدافًا حاسمة لـ أبها بالموسم الحالي.

جدير بالذكر أن أصفر العاصمة سيواجه فريق العين بعد غد الجمعة بالجولة الـ27 من دوري المحترفين، حيث يسعى العالمي للفوز للدخول للمربع الذهبي.

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